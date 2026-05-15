Семья чудом спаслась из горящего дома после падения на него самолета

NYP: Два человека не выжили при крушении легкомоторного самолета на дом в США

Легкомоторный самолет потерпел крушение в США — он рухнул на жилой дом, в котором находилась семья из четырех человек. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Авиакатастрофа случилась 14 мая. Piper PA-28 с двумя пассажирами на борту, включая пилота, врезался в дом в Акроне, штат Огайо. На месте происшествия вспыхнул пожар. При этом супруги и двое их детей чудом спаслись из горящего здания. «Все четверо смогли выбраться без травм, они в безопасности», — отметил начальник районного управления пожарной охраны города Сирджи Лаш.

Однако два человека, летевшие на воздушном судне, не выжили. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование причин катастрофы.

Ранее самолет врезался в линии электропередачи, потерпел крушение и попал на видео. На опубликованных в сети кадрах низколетящий самолет выбил вспышку от ЛЭП, перевернулся и рухнул на землю.

