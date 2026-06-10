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18:47, 10 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Отсутствие функциональных карманов на женских штанах объяснили

Стилист Костина: Функциональные карманы на женских штанах отсутствуют из-за сумок
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images for COPENHAGEN STUDIOS

Одной из причин отсутствия на женских штанах функциональных карманов является наличие сумки у женщин, рассказала «Ленте.ру» имиджмейкер и тренд-аналитик Ната Костина.

«Женщины как никто другой любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно — они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой», — пояснила Костина.

Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют, подчеркнула имиджмейкер.

«Эстетика — функциональные карманы нагружают силуэт (бедра, талию), если для мужчин это может быть норма, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Экономика — отказ от карманов (или усеченные карманы) в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве», — рассказала Костина.

Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а женскую — на красоту и эстетику, добавила имиджмейкер.

Ранее эксперт моды, стилист Владислав Лисовец назвал российским мужчинам самые модные сумки. По словам специалиста, самым актуальным аксессуаром для представителей мужского пола является шопер, который можно сочетать даже с деловым костюмом.

Кроме того, стилист-имиджмейкер бренда Högl Диана Долинская перечислила россиянам модную обувь на лето 2026 года.

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