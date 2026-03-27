Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Марину Скорикову

Минюст пополнил реестр иноагентов и внес в него журналистку Марину Скорикову. Сведения об этом появились на сайте ведомства.

По данным министерства, Скорикова участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Кроме того, она выступала против проведения спецоперации на Украине и взаимодействовала с нежелательными организациями и объединениями, имеющими статус иностранного агента. Также отмечается, что Скорикова живет не в России.

Также Минюст включил в реестр иностранных агентов режиссера Павла Таланкина, физика Виталия Гинзбурга и проект «Христиане против войны».

Ранее блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус рассказал, как повлияло на него присвоение статуса иностранного агента. По его словам, после этого у него упали доходы.