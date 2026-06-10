Российский рынок акций перешел к росту на фоне слов Путина

Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2520 пунктов после слов Путина о ключевой ставке

Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2520 после слов президента Владимира Путина о возможности снижения ключевой ставки. Об переходе российского рынка акций к росту свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В понедельник, 8 июня, российский рынок акций упал до ноябрьского минимума на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, падения цен на металлы и замедлившегося роста стоимости нефти.

На торгах в среду, 10 июня, показатель снизился в район 2480 пунктов (минимум с конца октября 2025 года). Однако после высказывания Путина о том, что инфляция в стране упала до «пяти с небольшим процентов», что позволяет рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров, рынок вернулся к росту. Дополнительными факторами стали рост цен на нефть на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке из-за взаимных ударов США и Ирана.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи восстановил позиции до 2520,88 пункта (минус 0,07 процента к прошлому дню), на максимуме он поднимался до 2 535,25 пункта. Индекс РТС по итогам дня составил 1106,2 пункта (минус 0,2 процента).