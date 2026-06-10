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20:48, 10 июня 2026Путешествия

Мужчина 17 лет управлял лайнерами известной авиакомпании Канады без лицензии

NYT: Мужчина 17 лет работал пилотом авиакомпании Air Canada без лицензии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина 17 лет управлял лайнерами известной авиакомпании Канады Air Canada без надлежащей лицензии. Подробностями истории делится газета The New York Times (NYT).

9 июня 59-летнему пилоту Джеффу Уоллу было предъявлено семь обвинений, в том числе о мошенничестве на более чем пять тысяч долларов, подделке документов и нарушении общественного порядка. Известно, что Уолл вышел на пенсию в 2025-м, за год до начала расследования.

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Выяснилось, что у мужчины были некоторые документы, подтверждающие умение управлять авиасудном, однако он не имел лицензии пилота транспортной авиации от федерального регулирующего органа, министерства транспорта Канады, которая необходима для работы капитаном самолета. Несмотря на это, Уолл отработал на 900 рейсах в период с 2009 по 2025 год. В итоге мужчину задержали 1 июня, отпустили под залог и назначили судебное заседание на конец июня.

Ранее пилот без диплома годами летал на пассажирских самолетах в Европе. Известно, что он был принят на работу в такие авиакомпании, как Avion Express, Eurowings и Garuda Indonesia.

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