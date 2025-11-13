Путешествия
19:13, 13 ноября 2025Путешествия

Пилот без диплома годами летал на пассажирских самолетах в Европе

Мошенник устроился пилотом на Airbus A320 и выполнял рейсы по Европе
Алина Черненко

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Мошенник устроился пилотом на Airbus A320 и годами выполнял рейсы по всей Европе. Об этом сообщает портал Heute со ссылкой на немецкий отраслевой журнал Aero Telegraph.

Как пишет издание, пилот без диплома летал на пассажирских самолетах разных европейских авиакомпаний несколько лет. В частности, мужчина с инициалами Л.А.Б. был принят на работу в Avion Express, Eurowings и Garuda Indonesia.

По данным источника, Avion Express сдает в аренду самолеты и экипаж другим крупным перевозчикам. Среди известных клиентов компании — SunExpress, Norwegian Air Shuttle, LOT Polish Airlines и easyJet. Работал ли лжепилот с этими авиакомпаниями, неизвестно. Также издание не уточняет, сколько рейсов он выполнил по поддельным документам.

В ответ на запрос Aero Telegraph компания Avion Express заявила: «Мы можем подтвердить, что данное лицо ранее работало пилотом в нашей компании. Недавно нам стала известна непроверенная информация о его профессиональном опыте. Было немедленно начато внутреннее расследование, которое в настоящее время продолжается».

Ранее телефонные мошенники за один день сорвали в аэропортах США рейсы двух авиакомпаний с десятками пассажиров. Звонивший угрожал взорвать самолет, если авиадиспетчеры не заплатят более 500 тысяч долларов (40,6 миллиона рублей) в криптовалюте.

