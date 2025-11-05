Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

NYP: Пассажиров United Airlines и Delta эвакуировали из-за угрозы взрывов в США

Телефонные мошенники сорвали рейсы двух авиакомпаний с десятками пассажиров за один день в аэропортах США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Оба инцидента произошли 4 ноября в Национальном аэропорту имени Рейгана-Вашингтона в Вирджинии и в воздушной гавани Ла-Гуардия в Нью-Йорке. В первом случае звонивший угрожал взорвать самолет авиакомпании United Airlines, если авиадиспетчеры не заплатят более 500 тысяч долларов (40.6 миллиона рублей) в криптовалюте. В итоге 89 пассажиров приземлившегося борта срочно эвакуировали, а полеты воздушных судов возобновили лишь через полтора часа.

Второй случай произошел вечером с авиаперевозчиком Delta Airlines. Когда члены экипажа сообщили об угрозе взрыва, рейс готовился к вылету в Миннеаполис. Клиентов компании сняли с самолета и повторно досмотрели. Вылететь в гавань назначения они смогли лишь утром 5 ноября.

