Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

Пассажирка самолета iFly начала курить и попала на видео

Пассажирка самолета российской авиакомпании iFly начала курить прямо на борту, а после замечания пригрозила потушить сигарету о стюардессу. Инцидент попал на видео, сообщает TourDom.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Москвы в Сухум, Абхазия, в конце октября. Во время полета одна из пассажирок прошлась по проходу с сигаретой и возмутила попутчиков. На записи видно, как стюардесса беседует с нарушительницей порядка. Очевидцы описали поведение путешественницы как неадекватное: женщина ругалась матом и угрожала членам экипажа.

После посадки самолета пассажиров еще полчаса держали на борту, чтобы дождаться полиции. Те забрали курильщицу, но уже через несколько часов она была замечена в отеле.

Ранее двое пассажиров авиакомпании TUI закурили в туалете самолета, устроили драку и сорвали рейс. Во время полета бортпроводники обнаружили в уборной курящих мужчину и женщину, которые проигнорировали их замечания.