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Забота о себе
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09:30, 6 июля 2026Забота о себе

Врачи предупредили об указывающих на серьезные болезни изменениях стоп

Дерматолог Голденберг: Выпадение волос на пальцах ног связано с нарушением кровообращения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Georgy Dzyura / Shutterstock / Fotodom

Заметные изменения стопы могут указывать на серьезные болезни, рассказали дерматолог Гэри Голденберг и хирург-подолог Джеффри Делотт. Об этом они предупредили в беседе с The Washington Post.

Указывающими на проблемы со здоровьем признаками специалисты назвали выпадение волос на стопах и пальцах, появление длительно незаживающих ран, онемение, жжение или покалывание. По словам Голденберга, подобные симптомы могут быть связаны с нарушением кровообращения, поражением нервов, дефицитом витамина B12 или сахарным диабетом. Делотт добавил, что внезапная сильная боль в большом пальце ноги иногда становится первым симптомом подагры.

Еще одним поводом для обращения к врачу медики назвали красное зудящее пятно на внутренней стороне лодыжки. Оно может появляться при хронической венозной недостаточности, когда кровь застаивается в венах ног. Без лечения это состояние способно привести к образованию трофических язв.

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Также специалисты рекомендовали не игнорировать изменения ногтей. По их словам, пожелтевшие и утолщенные ногти могут быть признаком грибковой инфекции или псориаза, а ломкие, ребристые или ложкообразные — указывать на дефицит железа, недостаток питательных веществ или последствия серьезных заболеваний.

Ранее дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова предупредила, что летом выше риск заразиться грибковой инфекцией. Она объяснила, что в теплое время года люди часто ходят босиком, в местах, где влага и тепло создают идеальные условия для роста грибов.

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