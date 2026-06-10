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20:53, 10 июня 2026Моя страна

Россиянки создали христианское женское сообщество и заинтересовали местных жительниц

Жительницы Уфы Анастасия и Юлия организовали женское сообщество ради изучения христианства
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Wirestock / Magnific

Жительницы Уфы Анастасия и Юлия создали христианское женское сообщество и заинтересовали местных жительниц. Информацию публикует телеканал UTV в Telegram.

Уфимки рассказали, что решили организовать еженедельные встречи ради совместного изучения Священного Писания и духовного роста. «Наше сообщество не привязано ни к какой конфессии. Мы хотим создать открытую площадку для совместного изучения Библии», — поделились россиянки.

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В результате проект обрел популярность. Так, за два дня девушки смогли с нуля набрать 300 подписчиков в аккаунте сообщества. При этом первую встречу в одной из местных кофеен посетили 17 человек.

В апреле Кремль и храмы в России перевели в 3D-формат. Отмечалось, что объемные модели Тульского кремля и ряда храмов в области появились на сайте проекта «3D-наследие: сохраняя культуру».

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