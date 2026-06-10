Mash на Мойке: В Петербурге началось нашествие лосей

В Санкт-Петербурге началось нашествие лосей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash на Мойке.

Животные все чаще заходят в город, где ходят по тротуарам и выбегают на дорогу. По словам петербуржцев, особенно часто зверей можно встретить у Финского залива возле Лахта-центра. Некоторые из них держатся парами — как правило, это братья либо брат с сестрой.

Биолог Павел Глазков объяснил, что увеличение количества лосей в городе связано с тем, что в начале июня самки рожают малышей, а более старших детенышей возрастом около года прогоняют, чтобы уделить все внимание новорожденным. Несмотря на то что размер тела подростков достигает размеров взрослой особи, они не такие смышленые. Специалист уточнил, что нашествие молодых лосей продлится еще месяц-полтора, пока они не привыкнут к самостоятельной жизни. Он добавил, что в Финском заливе в ближайшее время животные также будут встречаться чаще, поскольку они любят воду и питаются водной растительностью.

На данный момент в черте города постоянно проживает около 40 лосей, которые постепенно привыкают к людям и не боятся их. В Ленинградской области их численность гораздо выше — более 26 тысяч, — и некоторые из них приходят в Петербург.

Ранее стало известно, что в Подмосковье началось нашествие гигантских пауков.