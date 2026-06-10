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20:51, 10 июня 2026Бывший СССР

Трамп обратился к Пашиняну после выборов в Армении

Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, где победу одержала возглавляемая им партия «Гражданский договор». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Truth Social.

«Поздравляю Никола Пашиняна с его решительной победой на национальных выборах в Армении. Я был очень горд тем, что поддержал его на переизбрание», — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что не сомневается в достижении Арменией при Пашиняне «уровня величия и успеха», которые, по словам Трампа, превзойдут самые смелые ожидания.

28 мая Дональд Трамп опубликовал пост, где выразил прямую поддержку Пашиняну во время выборов в парламент Армении. Он также отметил полное совпадение его взглядов с армянским премьер-министром на «мир и процветание» в Армении и на Южном Кавказе, а также напомнил о скором начале движения по «маршруту Трампа».

7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание (парламент) страны. Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81 процента голосов. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.

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