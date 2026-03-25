15:50, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавший в США российский блогер раскрыл последствия признания иноагентом

Олег Давыдов
Кадр: ВПИСКА / YouTube

Уехавший в США популярный российский блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, раскрыл последствия признания в России иностранным агентом. Об этом он высказался в видео на YouTube-канале.

«От меня ушли все мои рекламодатели, и денег со временем становилось все меньше и меньше. Донатов, к сожалению, на жизнь в Америке, особенно в таком городе как Нью-Йорк, не хватает», — сказал Губанов. Он добавил, что из-за падения доходов начал задумываться о том, чтобы устроиться на работу.

Блогер не уточнил, всерьез ли он говорит о том, что проблемы вызвал именно статус иноагента, или иронизирует. Кроме того, в ролике он пошутил, что устроился в США уборщиком снега исключительно из-за того, что его внесли в реестр Минюста.

О том, что он попробовал поработать уборщиком снега в Нью-Йорке, Губанов рассказал в феврале. Стример опубликовал видео, на котором он запечатлен в форме работников Департамента санитарии Нью-Йорка (DSNY), и отметил, что поучаствовал в уборке снега после призыва мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Почетный президент РФС назвал непонятным ближайшего соперника сборной России

    Появились данные о напавшем на возлюбленную в ее день рождения россиянине

    Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США

    Раскрыта особенность атак ВСУ на Кронштадт

    Предсказаны последствия прекращения поставок венгерского газа на Украину

    Раскрыты подробности об отправке на СВО 70-летнего российского депутата из списка Forbes

    На Западе заявили о приближении нового витка эскалации конфликта США и Ирана

    Трампу предрекли столкновение с жестким переговорщиком от Ирана

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

    Все новости
