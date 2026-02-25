Живущий в США блогер-иноагент стал уборщиком снега

Живущий в США блогер JesusAVGN устроился на подработку уборщиком снега

Живущий в США популярный российский блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, отправился убирать снег на улицах Нью-Йорка в рамках программы, которую из-за сильной непогоды запустили городские власти. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Блогер опубликовал видео, на котором он запечатлен в форме работников Департамента санитарии Нью-Йорка (DSNY). «Я устроился на работу в DSNY, официально, и это не шутка», — заявил он.

Губанов добавил, что убирает снег на улицах города. «[Мэр Нью-Йорка Зохран] Мамдани очень сильно просил, я решил, почему бы и нет», — также сказал стример.

Мэр Нью-Йорка 21 февраля из-за снежной бури призвал жителей города устроиться на временную подработку в качестве уборщиков снега. Как указано на сайте администрации Нью-Йорка, зарплата таких работников начинается от 30 долларов (2200 рублей) в час.

Ранее сообщалось, что JesusAVGN не смог оспорить статус иноагента. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию блогера на решение Замоскворецкого районного суда и отказал в ее удовлетворении.