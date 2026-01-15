Реклама

Живущего в США российского блогера отказались исключать из списка иноагентов

Мосгорсуд отказал стримеру JesusAVGN в снятии статуса иностранного агента
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @etozhehesus

Живущий в США популярный российский блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, не смог оспорить статус иноагента. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Губанова на решение Замоскворецкого районного суда и отказал в ее удовлетворении.

JesusAVGN ранее подал иск к Минюсту России о снятии с него статуса иностранного агента и исключении сведений из реестра. Однако Замоскворецкий районный суд отказался удовлетворять его требования. Позднее Губанов подал апелляционную жалобу на это решение.

Минюст включил стримера в реестр иноагентов 4 апреля. В министерстве заявили, что JesusAVGN участвовал в распространении материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских органов власти. Губанов назвал эту меру Минюста ожидаемой.

