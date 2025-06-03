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15:27, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Блогер-иноагент подал иск к Минюсту

Стример JesusAVGN подал иск к Минюсту с целью оспорить статус иноагента
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: JesusAVGN / Youtube

Популярный российский стример и блогер Алексей Губанов (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, решил оспорить статус иностранного агента. Как пишет ТАСС, он подал иск к Минюсту России.

В суде рассказали агентству, что беседа по исковому заявлению назначена на 11 июня. Другие подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что JesusAVGN назвал ожидаемым свое включение в реестр иноагентов. Стример также предположил, что из-за этого статуса его доходы снизятся.

Минюст включил Губанова в реестр иноагентов 4 апреля. В министерстве заявили, что стример участвовал в распространении материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских органов власти.

В январе JesusAVGN оштрафовали по обвинению в дискредитации Российской армии. Стримера обязали выплатить 50 тысяч рублей.

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