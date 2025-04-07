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17:11, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Признанный иноагентом популярный стример высказался о доходах

Стример JesusAVGN предрек себе снижение доходов после признания иноагентом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: grek / YouTube

Популярный российский стример Алексей Губанов (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, предрек себе снижение доходов после признания иностранным агентом. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Доходы? Ну, станут меньше, бывает», — написал стример. Он также предположил, что после включения в реестр иноагентов ему будет сложнее искать рекламодателей.

Вместе с тем Губанов назвал ожидаемой эту меру Минюста и указал, что она не повлияла на его взгляды.

Минюст включил JesusAVGN в перечень иноагентов 4 апреля. В министерстве заявили, что стример участвовал в распространении материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских органов власти.

Перед этим стало известно, что Губанова оштрафовали по обвинению в дискредитации Российской армии. Стримера обязали выплатить 50 тысяч рублей.

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