Популярного блогера оштрафовали за дискредитацию Российской армии

Блогера JesusAVGN оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Популярного блогера и стримера Алексея Губанова, известного как JesusAVGN или же Хесус, оштрафовали по обвинению в дискредитации Российской армии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Стримера обязали выплатить 50 тысяч рублей. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

О том, что он стал фигурантом административного дела о дискредитации армии России, Губанов рассказал в декабре. Блогер сообщил, что получил соответствующую судебную повестку.

У JesusAVGN более 1,3 миллиона подписчиков на YouTube и 1,6 миллиона фолловеров на стриминговой платформе Twitch. Стример родился в Новокузнецке Кемеровской области. В 2021 году он переехал в США, где проживает и на данный момент.