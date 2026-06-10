Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 10 июня 2026РоссияЭксклюзив

Военный назвал места запуска атакующих Россию украинских дронов

Военный Дандыкин допустил, что атакующие Москву дроны запускают из Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Sheremeta / Shutterstock / Fotodom

Атакующие Москву дроны Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать из Сумской области, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если по югу России, то могут запускать из Херсонской области, из Николаевской. Если брать [атаки] на территории Московского региона и так далее, то это Черниговская область, Сумская. Там они на несколько сот километров — пятьсот-шестьсот километров преодолевают», — рассказал Дандыкин.

При этом военный эксперт отметил, что некоторые дроны летят на российские регионы с территории Украины через Прибалтику. Также специалист допустил, что на территории страны могут работать диверсионные группы, запускающие БПЛА на небольшие расстояния.

В ночь на 10 июня российские средства ПВО отразили массированный налет 326 украинских беспилотников. Под ударом оказались 20 регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина отреагировал на удар ВСУ по Севастополю фразой «враг допрыгается»

    Ушедший из России производитель отозвал сотни тысяч автомобилей

    Отсутствие функциональных карманов на женских штанах объяснили

    В Минцифры прокомментировали разблокировку Roblox

    Военный назвал места запуска атакующих Россию украинских дронов

    Названа причина проблем с выбором переговорщика от ЕС с Россией

    В Виннице отказались от помощи из Польши из-за Бандеры

    Генсек ООН предупредил о новой угрозе на Ближнем Востоке

    Продажи одного типа машин впервые почти за полтора года показали в России рост

    Слон затоптал женщину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok