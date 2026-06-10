Военный назвал места запуска атакующих Россию украинских дронов

Атакующие Москву дроны Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать из Сумской области, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Если по югу России, то могут запускать из Херсонской области, из Николаевской. Если брать [атаки] на территории Московского региона и так далее, то это Черниговская область, Сумская. Там они на несколько сот километров — пятьсот-шестьсот километров преодолевают», — рассказал Дандыкин.
При этом военный эксперт отметил, что некоторые дроны летят на российские регионы с территории Украины через Прибалтику. Также специалист допустил, что на территории страны могут работать диверсионные группы, запускающие БПЛА на небольшие расстояния.
В ночь на 10 июня российские средства ПВО отразили массированный налет 326 украинских беспилотников. Под ударом оказались 20 регионов.