Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:34, 10 июня 2026Из жизни

Слон затоптал женщину

В Индии слон затоптал женщину, провожавшую в школу сына
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Puv-pix / Shutterstock / Fotodom

В Индии слон затоптал насмерть 37-летнюю женщину, которая провожала сына в школу. Об этом сообщает The Print.

Трагический инцидент произошел рано утром 8 июня в Чинакканале, штат Керала. Местная жительница по имени Мари вышла из дома вместе с сыном, чтобы проводить его до остановки, но у них на пути внезапно оказался дикий слон. Из-за плотного тумана и ливня они не увидели его вовремя.

Агрессивное животное сразу пошло в атаку. Женщина получила смертельные травмы, а ее сына доставили в ближайшую больницу.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Происшествие вызвало бурную реакцию местных жителей. Люди отказывались отдавать тело для вскрытия, требуя от властей раз и навсегда решить проблему нападений диких слонов в регионе. Они настаивают на визите министра лесного хозяйства и введении эффективного механизма защиты, а также на адекватной компенсации для родных пострадавших.

За последние две недели в Керале жертвами атак слонов стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Индии 33-летняя туристка стала жертвой проигравшего в драке слона. Он потерял равновесие, упал на женщину и насмерть раздавил ее

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минцифры прокомментировали разблокировку Roblox

    Ушедший из России производитель отозвал сотни тысяч автомобилей

    Отсутствие функциональных карманов на женских штанах объяснили

    Помощник Путина отреагировал на удар ВСУ по Севастополю фразой «враг допрыгается»

    Военный назвал места запуска атакующих Россию украинских дронов

    Названа причина проблем с выбором переговорщика от ЕС с Россией

    В Виннице отказались от помощи из Польши из-за Бандеры

    Генсек ООН предупредил о новой угрозе на Ближнем Востоке

    Продажи одного типа машин впервые почти за полтора года показали в России рост

    Слон затоптал женщину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok