В Индии слон затоптал женщину, провожавшую в школу сына

В Индии слон затоптал насмерть 37-летнюю женщину, которая провожала сына в школу. Об этом сообщает The Print.

Трагический инцидент произошел рано утром 8 июня в Чинакканале, штат Керала. Местная жительница по имени Мари вышла из дома вместе с сыном, чтобы проводить его до остановки, но у них на пути внезапно оказался дикий слон. Из-за плотного тумана и ливня они не увидели его вовремя.

Агрессивное животное сразу пошло в атаку. Женщина получила смертельные травмы, а ее сына доставили в ближайшую больницу.

Происшествие вызвало бурную реакцию местных жителей. Люди отказывались отдавать тело для вскрытия, требуя от властей раз и навсегда решить проблему нападений диких слонов в регионе. Они настаивают на визите министра лесного хозяйства и введении эффективного механизма защиты, а также на адекватной компенсации для родных пострадавших.

За последние две недели в Керале жертвами атак слонов стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Индии 33-летняя туристка стала жертвой проигравшего в драке слона. Он потерял равновесие, упал на женщину и насмерть раздавил ее