Продажи одного типа машин впервые почти за полтора года показали в России рост

Китайский JAC сохраняет лидирующее положение на рынке пикапов в России

Продажи новых пикапов впервые почти за полтора года показали в России рост. В мае 2026 года покупатели приобрели 1520 машин, что на 1,6 процента больше, чем за тот же месяц прошлого года. По данным аналитиков «Автостата», положительная динамика зафиксирована впервые с февраля 2025-го. До этого 16 месяцев подряд объемы реализации ежемесячно снижались.

Лидерство среди марок на рынке держит китайский JAC — за месяц реализовано 302 автомобиля, что составляет почти 20 процентов от общего объема. Вторую строчку занял российский Sollers (236 единиц), третью — Great Wall (225). Далее идут американский RAM (182) и отечественный УАЗ (165).

В модельном зачете лидирует JAC T9 с результатом 297 проданных машин. На втором месте расположился Great Wall Poer (216), на третьем — RAM 1500 (182). В первую пятерку также вошли УАЗ «Пикап» и Changan Hunter Plus — 165 и 117 экземпляров соответственно.

По итогам пяти месяцев продаж в России реализовано 7435 новых пикапов, что на 14 процентов хуже, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров. В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили проще в части механики, но электротехника и программное обеспечение устроены сложнее.