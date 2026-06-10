Марина Кравец вышла на сцену в свадебном платье за сотни тысяч рублей

Звезда Comedy Club Марина Кравец вышла в свадебном платье за 387 тысяч рублей

Популярная российская телеведущая, резидентка юмористического шоу Comedy Club на ТНТ Марина Кравец вышла на сцену в свадебном платье за сотни тысяч рублей. Информацию приводит Telegram-канал «Звездач».

42-летняя звезда стала ведущей премии «МУЗ-ТВ 2026» и сменила несколько нарядов за вечер. Одним из них стало белое платье без бретелей с объемной драпировкой. При этом журналисты выяснили, что стоимость изделия составила 387,5 тысячи рублей.

В сентябре 2025 года популярный российский комик ответил на критику его «пузатого и волосатого» тела. Юморист Андрей Бебуришвили заявил, что понял, что не может изменить свою внешность.