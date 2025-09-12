Ценности
15:25, 12 сентября 2025
Ценности

Популярный российский комик ответил на критику его «пузатого и волосатого» тела

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: «Макарена (50 вопросов)» / VK

Популярный российский комик Андрей Бебуришвили ответил на критику его фигуры. Соответствующее интервью появилось на странице шоу «Макарена (50 вопросов)» во «Вконтакте».

Ведущий Карен Адамян во время разговора со звездой Comedy Club отметил его любовь к майкам-алкоголичкам и напомнил ему о том, что он снялся в ней в одном из выпусков программы «Вписка». «Мне просто было удобно. Естественно мне потом написали, что я пузатый и волосатый. Ну, а я что... Я не стесняюсь этого. Мне со своим телом окей», — заявил он.

По его словам, он понял, что не может изменить свою внешность. «Когда ты не можешь что-то изменить, возглавь. Я смирился со своими боками толстенькими», — признался комик.

Ранее сообщалось, что главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на фразы критиков по поводу ее стиля.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
