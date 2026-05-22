18:05, 22 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на публикации о завершении СВО до конца года

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Западе люди уже начинают высказывать недовольство из-за того, что финансирование тратится на Украину, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она подчеркнула, что на этом зарабатывают люди, которые имеют отношение к военной технике и ее производству.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Россия намерена завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине до конца года, но только на условиях, которые она сочтет победными. По данным агентства, эти условия включают полный контроль России над Донбассом и широкое соглашение по безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы территориальные приобретения Москвы.

«Я думаю, им уже люди тоже предъявляют за финансирование, которое тратится на Украину. У людей забирается, и получается, что оно уходит не в экономику страны, кроме того, что некоторые люди, кто имеет отношение к военной технике и ее производству, на этом зарабатывают. Но в целом люди понимают, что с социальных направлений снимается [финансирование], а сюда [на Украину] тратится», — сказал Журова.

По словам парламентария, людей на Западе убеждают проявлять понимание.

«Их убедили, что нужно проявить это понимание, но его становится все меньше и меньше. Им нужно уже это заканчивать, потому что есть определенные турбулентные вещи, которые начинают происходить и у них в том числе», — добавила Журова.

Ранее Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент, если украинские власти возьмут на себя ответственность и примут «необходимое решение». Он отметил, что Киеву хорошо известно, о каком именно решении идет речь.

