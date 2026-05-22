Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 22 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о растущем недовольстве Зеленским среди украинцев

Дмитрук: На Украине растет недовольство действиями Зеленского среди граждан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На Украине растет недовольство среди граждан страны из-за действий украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам украинского депутата, ранее казалось, что недовольство режимом Зеленского достигло критической точки, но сейчас становится очевидно, что оно только усиливается. Он отметил, что Зеленский, угрожая руководству Белоруссии, должен учитывать увеличивающееся сопротивление насильственной мобилизации среди граждан Украины.

«Сегодня самое главное, что мы все должны осознать и принять: у всех граждан Украины сегодня один общий враг — режим Зеленского!» — написал Дмитрук.

Ранее Артем Дмитрук заявил, что граждане Украины не хотят быть втянутыми в конфликт с Белоруссией из-за угроз Владимира Зеленского. По его словам, Киев по-прежнему надеется урегулировать конфликт в Минске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Известный журналист-иноагент объяснил отказ уезжать из России

    Глава нацразведки США подала в отставку

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok