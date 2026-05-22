На Украине растет недовольство среди граждан страны из-за действий украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам украинского депутата, ранее казалось, что недовольство режимом Зеленского достигло критической точки, но сейчас становится очевидно, что оно только усиливается. Он отметил, что Зеленский, угрожая руководству Белоруссии, должен учитывать увеличивающееся сопротивление насильственной мобилизации среди граждан Украины.

«Сегодня самое главное, что мы все должны осознать и принять: у всех граждан Украины сегодня один общий враг — режим Зеленского!» — написал Дмитрук.

Ранее Артем Дмитрук заявил, что граждане Украины не хотят быть втянутыми в конфликт с Белоруссией из-за угроз Владимира Зеленского. По его словам, Киев по-прежнему надеется урегулировать конфликт в Минске.