Российский психолог объяснил выход из моды наращенных ресниц

Психолог Чепалов: Наращенные ресницы перестали придавать статусность женщине

Российский психолог Родион Чепалов объяснил выход из моды наращенных ресниц запросом на «человеческое лицо». Его комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, подобный способ изменить внешний вид был актуален в рамках тренда на гипермакияж. Он служил для привлечения внимания, демонстрации сексуальности, а также был попыткой вернуть ощущение привлекательности. Однако впоследствии тенденция стала слишком массовой, и искусственные ресницы перестали придавать статусность женщине.

«Это хороший пример того, как меняется психология моды. Любой массовый тренд сначала выполняет функцию демонстрации: "Я современная", "Я ухоженная", "Я сексуальная", "Я могу себе это позволить". А когда тренд становится слишком массовым, он начинает терять статусность и превращается из способа выделиться в способ быть как все», — отметил специалист.

Кроме того, общество устало от чрезмерно измененной косметикой внешности, вследствие чего возник запрос на «человеческое лицо», заявил Чепалов. «Люди психологически устали жить как витрина. Также изменилась сама эстетика соцсетей. Если раньше ценилось идеальное, "глянцевое" лицо, то сейчас популярнее образ естественной, но ухоженной», — заключил собеседник издания.

Ранее в мае владелица салона красоты Salon Bonuvon в Хистеварзе Мутриба Бободжонова рассказала о безопасной частоте наращивания ресниц.