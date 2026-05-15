Мастер рассказала о безопасной частоте наращивания ресниц

Мастер Бободжонова: Наращивание ресниц требует профилактических перерывов

Наращивание ресниц можно делать круглый год без обязательных перерывов, но при условии, что процедура выполнена корректно и с учетом состояния натуральных ресниц, рассказала «Ленте.ру» мастер по наращиванию ресниц, владелица салона красоты Salon Bonuvon в Хистеварзе Мутриба Бободжонова.

Как отметила лешмейкер, средний срок носки наращенных ресниц составляет от трех до пяти недель и связан с естественным циклом обновления. По мере выпадения собственных ресниц редкость становится заметной уже через 2-3 недели — в этот момент требуется коррекция.

У разных клиентов скорость обновления ресниц отличается: при быстром цикле изменения становятся заметны раньше, и без коррекции внешний вид теряет аккуратность Мутриба Бободжонова мастер по наращиванию ресниц

По словам эксперта, полное снятие необходимо при выраженном отрастании, спутывании, изменении направления ресниц или дискомфорте. Также процедуру проводят при аллергических реакциях и воспалениях.

В большинстве случаев повторное наращивание возможно сразу после снятия, однако при чувствительности кожи лучше выдержать паузу, предупредила собеседница «Ленты.ру». «Перерыв 3-7 дней нужен не всегда, а только если есть признаки раздражения или ослабления ресниц — это позволяет избежать накопительного стресса для волосяных фолликулов», — пояснила мастер.

При соблюдении техники и корректной нагрузке на натуральные ресницы наращивание допустимо на постоянной основе, однако специалисты рекомендуют делать профилактические перерывы, указала Бободжонова. «Даже при идеальной работе мастера короткие паузы помогают оценить состояние натуральных ресниц и вовремя скорректировать схему наращивания», — рассказала она.

По словам эксперта, сама процедура не наносит вреда, если выполнена правильно. Основные риски связаны с ошибками: чрезмерной длиной или толщиной искусственных ресниц, склеиванием волосков, использованием некачественных материалов. Именно нарушение техники приводит к ломкости, деформации и преждевременному выпадению натуральных ресниц.

Особое внимание специалист призвала уделять профилактике повреждений и грамотному уходу. Она рекомендовала соблюдать интервал коррекций (2-4 недели), регулярно и деликатно очищать ресницы, избегать механического воздействия — привычки тереть глаза, спать лицом в подушку или самостоятельно снимать ресницы. Для дополнительной поддержки, по словам мастера, можно использовать укрепляющие средства — сыворотки с пептидами, увлажняющие составы и продукты, стимулирующие рост.

