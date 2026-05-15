Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:30, 16 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Мастер рассказала о безопасной частоте наращивания ресниц

Мастер Бободжонова: Наращивание ресниц требует профилактических перерывов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: личный архив Мутрибы Бободжоновой

Наращивание ресниц можно делать круглый год без обязательных перерывов, но при условии, что процедура выполнена корректно и с учетом состояния натуральных ресниц, рассказала «Ленте.ру» мастер по наращиванию ресниц, владелица салона красоты Salon Bonuvon в Хистеварзе Мутриба Бободжонова.

Как отметила лешмейкер, средний срок носки наращенных ресниц составляет от трех до пяти недель и связан с естественным циклом обновления. По мере выпадения собственных ресниц редкость становится заметной уже через 2-3 недели — в этот момент требуется коррекция.

У разных клиентов скорость обновления ресниц отличается: при быстром цикле изменения становятся заметны раньше, и без коррекции внешний вид теряет аккуратность

Мутриба Бободжоновамастер по наращиванию ресниц

По словам эксперта, полное снятие необходимо при выраженном отрастании, спутывании, изменении направления ресниц или дискомфорте. Также процедуру проводят при аллергических реакциях и воспалениях.

В большинстве случаев повторное наращивание возможно сразу после снятия, однако при чувствительности кожи лучше выдержать паузу, предупредила собеседница «Ленты.ру». «Перерыв 3-7 дней нужен не всегда, а только если есть признаки раздражения или ослабления ресниц — это позволяет избежать накопительного стресса для волосяных фолликулов», — пояснила мастер.

При соблюдении техники и корректной нагрузке на натуральные ресницы наращивание допустимо на постоянной основе, однако специалисты рекомендуют делать профилактические перерывы, указала Бободжонова. «Даже при идеальной работе мастера короткие паузы помогают оценить состояние натуральных ресниц и вовремя скорректировать схему наращивания», — рассказала она.

Материалы по теме:
Тренды макияжа в 2026 году: 17 идей для модных образов
Тренды макияжа в 2026 году:17 идей для модных образов
11 февраля 2026
Синяки Трампа, залысины Шмыгаля и ресницы Джея Ди Вэнса. Какой макияж носят политики разных стран и почему над ними смеются?
Синяки Трампа, залысины Шмыгаля и ресницы Джея Ди Вэнса.Какой макияж носят политики разных стран и почему над ними смеются?
10 мая 2026

По словам эксперта, сама процедура не наносит вреда, если выполнена правильно. Основные риски связаны с ошибками: чрезмерной длиной или толщиной искусственных ресниц, склеиванием волосков, использованием некачественных материалов. Именно нарушение техники приводит к ломкости, деформации и преждевременному выпадению натуральных ресниц.

Особое внимание специалист призвала уделять профилактике повреждений и грамотному уходу. Она рекомендовала соблюдать интервал коррекций (2-4 недели), регулярно и деликатно очищать ресницы, избегать механического воздействия — привычки тереть глаза, спать лицом в подушку или самостоятельно снимать ресницы. Для дополнительной поддержки, по словам мастера, можно использовать укрепляющие средства — сыворотки с пептидами, увлажняющие составы и продукты, стимулирующие рост.

Ранее жительница Оренбургской области Анастасия сутки проходила с клещом между ресницами. Девушка обратилась в больницу, где членистоногое сняли с века, а глаз обработали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли окончание конфликта на Украине по финскому сценарию. Что это значит и может ли быть еще хуже?

    Черные вдовы могут появиться в Подмосковье

    В России высказались об окончании СВО в 2026 году

    Россиянам назвали способ дожить до 100 лет

    ВСУ начали сбрасывать «лягушек»

    На Западе пришли к выводу о колоссальных потерях в рядах ВСУ

    Евродепутат предупредил Украину об усилении давления

    Россиянам напомнили о праве оформить больничный после увольнения

    Мастер рассказала о безопасной частоте наращивания ресниц

    США финансировали более десятка биолабораторий на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok