Путин вспомнил две войны и высказался о победе в СВО

Путин высказался об СВО и победах в двух войнах

Единство — основа победы, так было в 1812 году, в 1941-м, так же происходит и сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства вспомнил об Отечественной и Великой Отечественной войнах во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

«Единство является основой победы: так было в Великую Отечественную войну и в 1812 и 1941 годах — то же самое происходит и сейчас», — сказал он.

Ранее стало известно, что Путин поднял тост за победителей в Великой Отечественной войне на торжественном приеме в Кремле в честь 81-й годовщины Победы.