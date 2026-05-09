Путин поднял на приеме в Кремле тост за победителей в Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин поднял тост за победителей в Великой Отечественной войне на торжественном приеме в Кремле в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля на своем официальном сайте.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» — поздравил гостей российский лидер.

Путин поприветствовал иностранных гостей на торжественном приеме и подчеркнул, что искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Российский лидер отметил искреннее отношение участников встречи к общей истории и указал на ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Ранее Путин высказался о фальсификации истории Второй мировой войны. Российский лидер также сказал, что долг каждого — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников.