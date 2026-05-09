12:13, 9 мая 2026Россия

Путин высказался о фальсификации истории Второй мировой войны

Путин: Героизация нацистов должна жестко пресекаться
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о фальсификации истории Второй мировой войны на торжественном приеме в честь Дня Победы. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер заявил, что любые попытки фальсификации событий Второй мировой войны и героизации нацистов должны строго пресекаться. «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов», — отметил Путин и добавил, что на их совести загубленные жизни миллионов мирных людей.

Президент также сказал, что долг каждого — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. После него президент России и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

