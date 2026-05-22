Ушедший из России автопроизводитель столкнулся с многомиллионным иском

Владельцы Mazda обвинили производителя в ожогах из-за системы обогрева сидений

Группа автовладельцев подала коллективный иск в отношении компании Mazda. Они обвинили производителя в том, что функция обогрева передних кресел стала причиной реальных ожогов. Потенциальная сумма компенсации по данному разбирательству может превысить 662 миллиона долларов (более 47 миллиардов рублей), пишет Carscoops.

В настоящий момент к иску присоединились пять человек. Один из них, Мика Прохаска, купил кроссовер CX-9 2017 года с пробегом в 2018-м. По его словам, проблема возникла только в 2025 году. Подушка пассажирского кресла раскалилась так сильно, что оставленная на ней куртка задымилась и обгорела, а в обивке образовалось сквозное прожженное отверстие.

Патрик Сандовал сообщил о многочисленных ожогах ног и ягодиц, полученных после поездки. Мужчина страдает нейропатией — заболеванием, при котором снижается чувствительность нижних конечностей, из-за чего он вовремя не заметил критического перегрева. Он также указал, что высокая температура сиденья спровоцировала осложнение его старой травмы спины.

Рассел Куинн спустя девять лет после приобретения модели CX-9 2016 года заметил дым, идущий от пассажирского сиденья с включенным обогревом. Официальный дилер решил проблему просто: отключил проблемную систему, выставив владельцу счет на 650 долларов.

В иске указаны кроссоверы CX-9 2016 и 2017 модельных годов, CX-30 2024 года, CX-50 и CX-5 2023 годов выпуска, а также Mazda6 2018 года. Предварительно, проблема может затрагивать до 301 549 машин.

Сообщается, что японская компания давно знала о проблемах с подогревом сидений, но не предупредила владельцев об опасности. Это не первый подобный иск, поданный против Mazda в США. В сентябре 2024 года владелица автомобиля Mazda6 2018 года выпуска подала в суд на автопроизводителя, утверждая, что получила серьезные ожоги и шрамы из-за неисправного подогрева сидений. Об итогах этого разбирательства не сообщалось.

