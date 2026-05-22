Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
18:50, 22 мая 2026Авто

Ушедший из России автопроизводитель столкнулся с многомиллионным иском

Владельцы Mazda обвинили производителя в ожогах из-за системы обогрева сидений
Марина Аверкина

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Группа автовладельцев подала коллективный иск в отношении компании Mazda. Они обвинили производителя в том, что функция обогрева передних кресел стала причиной реальных ожогов. Потенциальная сумма компенсации по данному разбирательству может превысить 662 миллиона долларов (более 47 миллиардов рублей), пишет Carscoops.

В настоящий момент к иску присоединились пять человек. Один из них, Мика Прохаска, купил кроссовер CX-9 2017 года с пробегом в 2018-м. По его словам, проблема возникла только в 2025 году. Подушка пассажирского кресла раскалилась так сильно, что оставленная на ней куртка задымилась и обгорела, а в обивке образовалось сквозное прожженное отверстие.

Патрик Сандовал сообщил о многочисленных ожогах ног и ягодиц, полученных после поездки. Мужчина страдает нейропатией — заболеванием, при котором снижается чувствительность нижних конечностей, из-за чего он вовремя не заметил критического перегрева. Он также указал, что высокая температура сиденья спровоцировала осложнение его старой травмы спины.

Рассел Куинн спустя девять лет после приобретения модели CX-9 2016 года заметил дым, идущий от пассажирского сиденья с включенным обогревом. Официальный дилер решил проблему просто: отключил проблемную систему, выставив владельцу счет на 650 долларов.

Материалы по теме:
«Люди начнут буквально бросать автомобили» Как топливный кризис поменяет отношение к машинам в мире?
«Люди начнут буквально бросать автомобили»Как топливный кризис поменяет отношение к машинам в мире?
16 мая 2026
Самая популярная в России иномарка обновилась. Как поменялся Haval Jolion: тест-драйв «Ленты.ру»
Самая популярная в России иномарка обновилась.Как поменялся Haval Jolion: тест-драйв «Ленты.ру»
5 мая 2026

В иске указаны кроссоверы CX-9 2016 и 2017 модельных годов, CX-30 2024 года, CX-50 и CX-5 2023 годов выпуска, а также Mazda6 2018 года. Предварительно, проблема может затрагивать до 301 549 машин.

Сообщается, что японская компания давно знала о проблемах с подогревом сидений, но не предупредила владельцев об опасности. Это не первый подобный иск, поданный против Mazda в США. В сентябре 2024 года владелица автомобиля Mazda6 2018 года выпуска подала в суд на автопроизводителя, утверждая, что получила серьезные ожоги и шрамы из-за неисправного подогрева сидений. Об итогах этого разбирательства не сообщалось.

Ранее шведский Volvo столкнулся с двумя очередными случаями воспламенения тяговых аккумуляторов на компактном электрокроссовере EX30. Эти инциденты подтолкнули тайское Управление по защите прав потребителей запустить процедуру подготовки коллективного гражданского иска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар не был случайным». Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие луганского колледжа. Россия готовит удар возмездия

    Блогер отправился на остров Эпштейна и оказался в подвале с завязанными глазами

    Стало известно о растущем недовольстве Зеленским среди украинцев

    Варламов назвал пускающую жизнь под откос ошибку эмигрантов

    Россия полностью остановила оборот минеральной воды бренда из Армении

    Покоривший Эверест россиянин без ног раскрыл детали восхождения

    Мужчина поцеловал четырехлетнего туриста на глазах у матери в Европе

    Ковер скрыл улики семейного конфликта российских супругов

    Актуальность российского патрона образца 1891 года оценили

    Путин вспомнил две войны и высказался о победе в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok