18:52, 22 мая 2026

Внешность российской водительницы трамвая взорвала соцсети

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Россиянка Айза (фамилия неизвестна) запечатлела водительницу трамвая Ирину Андрееву, внешность которой взорвала соцсети. Ролик, ставший популярным в интернете, был опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) очевидецы.

Юзерша с никнеймом aiza213 запечатлела, сидя за рулем машины, управляющую рельсовым транспортом женщину. Она была одета в леопардовый лонгслив со спущенными плечами. При этом водительница собрала волосы в высокий хвост и нанесла эффектный макияж в нюдовых оттенках.

В другом видео Андреева рассказала, что работает в трампарке уже семь лет. По ее словам, после размещения ролика к ней пришла популярность. При этом водительница трамвая подчеркнула, что очень любит свою работу. «Я получаю удовольствие от того, как я управляю вагонами, мне это очень нравится. Мне приятно, что меня подметили в видео, но у нас все девочки в трампарке очень красивые и милые», — заявила она.

Пользователей сети впечатлила красоты Андреевой, о чем они написали в комментариях под постом. «Какая красавица», «Когда ты дива несмотря ни на что», «Почему Анджелина Джоли стала водить трамвай?», «Остается только восхищаться такими женщинами», — высказались они.

Ранее в мае внешность российской невесты переполошила зрителей. Блогерша Тавифа Гладошчук из Краснодара полностью отказалась от макияжа, демонстрируя естественный внешний вид в свадебном платье.

