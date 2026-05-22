Путин высказался о Собянине

Путин назвал Собянина грамотным и опытным руководителем

Президент России Владимир Путин высказался о мэре Москвы Сергее Собянине, передает РИА Новости.

Глава государства на встрече с выпускниками программы «Время героев» назвал градоначальника опытным руководителем.

«Сергей Семенович очень грамотный руководитель, опытный и эффективный, и вокруг себя собирает таких людей», — сказал президент, обращаясь к участникам встречи.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину стало доверять больше граждан, их процент составил 74 пункта рейтинга. По информации ФОМ, не доверяют президенту 15 процентов опрошенных.