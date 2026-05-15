Россия
15:58, 15 мая 2026

Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 74 процента
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину стало доверять больше граждан, их процент составляет 74 пункта рейтинга. Об этом говорится в результатах опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), они опубликованы на его сайте.

По информации ФОМ, не доверяют президенту 15 процентов опрошенных. При этом 75 процентов из тех россиян, кто прошел опрос, уверены, что президент хорошо справляется со своей работой.

Помимо этого, работе правительства положительную оценку дали 47 процентов респондентов. Согласно опросу, доля тех, кто одобряет деятельность премьер-министра Михаила Мишустина, составляет 53 процента.

Опрос проводился с 1 по 3 мая в формате интервью по месту жительства респондентов. В нем приняло участие 1,5 тысячи россиян.

В начале мая ФОМ сообщал, что 73 процента российских граждан доверяют Владимиру Путину. Таким образом, рейтинг доверия к президенту поднялся на один пункт.

