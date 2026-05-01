Стал известен уровень доверия россиян Путину

Стал известен уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину — он составил 73 процента. Такой результат следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Доля тех, кто не доверяет главе государства, составила 17 процентов. Негативно работу Путина оценили 13 процентов респондентов, одобрили ее 73 процента.

Положительно высказались о работе правительства 45 процентов соотечественников, 33 процента не довольны ей. Более половины опрошенных одобряют действия премьер-министра России Михаила Мишустина, 16 процентов не согласились с этим.

В августе 2025 года рейтинг доверия Путину составлял 80 процентов. Тогда 55 процентов россиян положительно оценили работу правительства.