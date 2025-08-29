Россия
Рейтинг Путина среди россиян изменился

ФОМ: 80 процентов россиян доверяют президенту Путину
Анастасия Шейкина
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80 процентов россиян, рейтинг главы государства изменился. К такому выводу пришли специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам проведенного опроса, его результаты фонд раскрыл на своем сайте.

Недоверие Путину, в свою очередь, выразили 9 процентов опрошенных, затруднились ответить на соответствующий вопрос 11 процентов респондентов. 81 процент россиян положительно оценивают работу Путина на посты главы государства, 6 процентов выразили противоположное мнение.

Более половины опрошенных (55 процентов) сочли, что правительство России работает скорее хорошо. Меньше четверти (25 процентов) респондентов посчитали, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценили 57 процентов жителей России.

Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет с помощью интервью по месту жительства. Выборка составила 1500 человек, участниками опроса стали жители 104 населенных пунктов в 53 регионах России. Статистическая погрешность при такой методике опроса не превышает 3,6 процента.

15 августа уровень доверия Путину составлял 78 процентов. Таким образом, рейтинг главы государства изменился — он вырос на два процентных пункта.

