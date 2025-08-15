Опубликован обновленный рейтинг Путина

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 79 процентов россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 79 процентов граждан страны. Это следует из обновленного рейтинга главы государства, который опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно опросу, негативно деятельность президента оценивают 8 процентов россиян, еще 13 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 78 процентов опрошенных заявили о доверии к Путину. Отрицательно на этот вопрос ответили 11 процентов респондентов, столько же — не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 8 по 10 августа в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

1 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что работа главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у президента «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».