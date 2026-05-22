Путин рассказал о решении проблем после наводнения в Дагестане

Путин: Власти делают все для решения проблем после наводнения в Дагестане

Власти делают все для решения проблем, возникших после наводнения в Дагестане. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Комментарий о ситуации в регионе глава государства дал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

«Вы только что упомянули о событиях, которые происходили в республике в связи с наводнением, в связи со стихийным бедствием. Надеюсь, и новое руководство сделает все для того, чтобы задачи помощи людям, которые пострадали от наводнения, были решены», — сказал он.

Ранее в Дагестане прошли аномальные ливни, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно оказалось крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет.