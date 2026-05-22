Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 22 мая 2026Россия

Путин рассказал о решении проблем после наводнения в Дагестане

Путин: Власти делают все для решения проблем после наводнения в Дагестане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Власти делают все для решения проблем, возникших после наводнения в Дагестане. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Комментарий о ситуации в регионе глава государства дал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

«Вы только что упомянули о событиях, которые происходили в республике в связи с наводнением, в связи со стихийным бедствием. Надеюсь, и новое руководство сделает все для того, чтобы задачи помощи людям, которые пострадали от наводнения, были решены», — сказал он.

Ранее в Дагестане прошли аномальные ливни, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно оказалось крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар не был случайным». Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие луганского колледжа. Россия готовит удар возмездия

    Наказывавшая детей шприцом российская воспитательница обвиняла в уколах дошкольников

    Врач рассказала об охватившей Россию «болезни поцелуев»

    Раскрыта обратная сторона психологии

    В МИД заявили об информировании мирового сообщества об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

    Теннисист Медведев выдвинул обвинение в адрес организаторов турниров Большого шлема

    Блогер отправился на остров Эпштейна и оказался в подвале с завязанными глазами

    Стало известно о растущем недовольстве Зеленским среди украинцев

    Варламов назвал пускающую жизнь под откос ошибку эмигрантов

    Россия полностью остановила оборот минеральной воды бренда из Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok