В российском регионе пожаловались на месяц без воды

Жители Дагестана пожаловались, что месяц живут без воды после наводнения

Жители одного из районов Дагестана пожаловались, что им приходится месяц жить без водоснабжения после наводнения. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Gor.

Речь идет о Сергокалинском районе. По словам местных жителей, водозабор завалило деревьями и мусором, дорогу к нему размыло, а трубы прорвало. Они утверждают, что волонтеры из Казахстана принимали больше участия в ликвидации последствий, чем коммунальщики. «Они столько здесь дорогу делали, дней 10 казахи-братья-волонтеры работали руками», — рассказал один из жителей района. Помимо этого, добровольцы объявили сбор средств на покупку труб, чтобы вернуть воду в дома, однако провести ремонт предстоит профильным специалистам.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли аномальные ливни, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. В результате удара стихии были подтоплены дороги, электроподстанции и более двух тысяч домов, а жители почти 20 районов остались без света. Число пострадавших от потопа достигло 15,5 тысячи человек.

