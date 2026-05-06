Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:31, 6 мая 2026Экономика

В российском регионе пожаловались на месяц без воды

Жители Дагестана пожаловались, что месяц живут без воды после наводнения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жители одного из районов Дагестана пожаловались, что им приходится месяц жить без водоснабжения после наводнения. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Gor.

Речь идет о Сергокалинском районе. По словам местных жителей, водозабор завалило деревьями и мусором, дорогу к нему размыло, а трубы прорвало. Они утверждают, что волонтеры из Казахстана принимали больше участия в ликвидации последствий, чем коммунальщики. «Они столько здесь дорогу делали, дней 10 казахи-братья-волонтеры работали руками», — рассказал один из жителей района. Помимо этого, добровольцы объявили сбор средств на покупку труб, чтобы вернуть воду в дома, однако провести ремонт предстоит профильным специалистам.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли аномальные ливни, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. В результате удара стихии были подтоплены дороги, электроподстанции и более двух тысяч домов, а жители почти 20 районов остались без света. Число пострадавших от потопа достигло 15,5 тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    В России оценили дальность обещанных Киеву умных бомб JDAM

    Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

    Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

    В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok