18:50, 22 мая 2026Мир

Мерца обвинили во втягивании Германии в войну с Россией

Вайдель: Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии, что может привести к прямой конфронтации с Россией. Об этом заявила член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в социальной сети X.

«Мерц ставит интересы безопасности Украины выше интересов Германии. Вместо того чтобы возобновить диалог с Москвой и выступить посредником, он втягивает Германию в прямой конфликт с Россией», — написала она.

Вайдель также охарактеризовала внешнеполитический курс Мерца как «безответственный и крайне опасный».

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос.

