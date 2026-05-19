Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 19 мая 2026Наука и техника

Перечислены самые вредные функции Windows

В How-To Geek назвали функции Windows, которые замедляют работу ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

В Windows 11 есть несколько необязательных функций, которые могут снизить работу операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание How-To Geek.

Редактор портала Горан Дамнянович рассказал, что выделил шесть встроенных в Windows сервисов, которые могут принести пользу лишь ограниченному количество пользователей ОС. Специалист особенно настоятельно посоветовал отключить вредные функции тем владельцам компьютеров, которые жалуются на проблемы с производительностью.

В первую очередь автор рекомендовал выключить функцию поиска — она постоянно в режиме реального времени индексирует файлы на компьютере. По словам Дамняновича, опция может довольно сильно нагружать процессор устройства. Также специалист указал телеметрию Windows. «Отправка данных об использовании ресурсов в Microsoft может привести к расходу системных ресурсов», — пошутил журналист.

Кроме того, автор посоветовал выключить функцию удаленного рабочего стола тем, кто ею не пользуется, сервис поиска совместимости программ, биометрическую службу Windows и «Диспетчер печати». Специалист подытожил, что все ненужные функции можно выключить через диалоговое окно «Выполнить».

В середине мая пользователи Windows столкнулись с проблемами в работе интернета после обновления. Апдейты KB5087544 для Windows 10 и KB5089549 для Windows 11 замедлили интенет-подключение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Ярославлю. Горит промышленный объект, выезд в Москву перекрыли

    Выходцы из ближнего зарубежья подготовили теракт на военном объекте в российском регионе

    Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград фразой об истошном лае

    Иран обвинил США в нарушении своих обещаний

    Военкоры раскрыли подробности ночной атаки на Украину

    Раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина

    На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

    Венгрия сигнализировала о сдвиге по вопросу интеграции Украины в ЕС

    Покинувший Россию внук Пугачевой назвал себя позорным

    Самолет с пассажирами аварийно сел в лесу российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok