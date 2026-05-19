Перечислены самые вредные функции Windows

В How-To Geek назвали функции Windows, которые замедляют работу ОС

В Windows 11 есть несколько необязательных функций, которые могут снизить работу операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание How-To Geek.

Редактор портала Горан Дамнянович рассказал, что выделил шесть встроенных в Windows сервисов, которые могут принести пользу лишь ограниченному количество пользователей ОС. Специалист особенно настоятельно посоветовал отключить вредные функции тем владельцам компьютеров, которые жалуются на проблемы с производительностью.

В первую очередь автор рекомендовал выключить функцию поиска — она постоянно в режиме реального времени индексирует файлы на компьютере. По словам Дамняновича, опция может довольно сильно нагружать процессор устройства. Также специалист указал телеметрию Windows. «Отправка данных об использовании ресурсов в Microsoft может привести к расходу системных ресурсов», — пошутил журналист.

Кроме того, автор посоветовал выключить функцию удаленного рабочего стола тем, кто ею не пользуется, сервис поиска совместимости программ, биометрическую службу Windows и «Диспетчер печати». Специалист подытожил, что все ненужные функции можно выключить через диалоговое окно «Выполнить».

В середине мая пользователи Windows столкнулись с проблемами в работе интернета после обновления. Апдейты KB5087544 для Windows 10 и KB5089549 для Windows 11 замедлили интенет-подключение.