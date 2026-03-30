Российской компании приказали снизить цены на алюминий

ФАС потребовала от «Русала» снизить цены на алюминий для внутреннего рынка

В период до 30 апреля «Русалу» необходимо пересмотреть условия договоров на поставку алюминия в России в связи с завышением цен для внутреннего рынка. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство выяснило, что в формуле ценообразования для российских потребителей использовалась региональная премия как для европейского сегмента. Однако к настоящему времени этот сегмент для России утратил репрезентативность, поскольку поставки перенаправлены в Азию, где стоимость металла ниже.

В результате текущие зарубежные покупатели имеют возможность приобретать продукцию «Русала» дешевле, чем отечественные, что недопустимо с точки зрения национальных интересов. В случае неисполнения предупреждения по этому вопросу ФАС грозит компании возбуждением антимонопольного дела.

По итогам 2025 года «Русал» отчитался о чистом убытке в размере 455 миллионов долларов. Годом ранее компания получила прибыль в размере 803 миллиона долларов. Негативные результаты производитель объясняет укреплением рубля и жесткой денежно-кредитной политикой, увеличивающей стоимость заемных денег.

Летом прошлого года заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ «Экология» Вадим Петров отмечал, что в Китай уходит уже более половины российского алюминия, что делает производителей зависимыми от Пекина и не позволяет им получать ту прибыль, что фиксировалась на европейском рынке.