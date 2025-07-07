Зависимость России от Китая выросла еще по ряду направлений

Аналитик Харитоненко: Российские экспортеры металла теряют ликвидность из-за КНР

Наращивание поставок металла в Китая хотя и выровняло ситуацию, в которой оказались российские экспортеры после утраты западных рынков, но создало новые риски. Об этом предупредил бенефициар «ДКС Империя» Алексей Харитоненко. Его процитировало «Прайм».

По его словам, такие компании как «Норильский никель» и «Русал» теряют ликвидность из-за того, что вынуждены продавать продукцию намного ниже спотовых цен. Кроме того, их возросшая зависимость от Китая в вопросах экспорта повышает и уязвимость к протекционистским мерам КНР.

Похожую мысль высказал заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ «Экология» Вадим Петров. Он обратил внимание, что больше 60 процентов российского никеля и уже свыше половины алюминия уходит в Китай. Как следствие, растет ценовая зависимость от переговорной позиции единственного крупного покупателя, а экспортеры оказываются уязвимы к колебаниям китайского промышленного цикла.

«В результате повышенные объемы лишь частично компенсируют выпадающую выручку на европейском направлении, поскольку маржа с учетом дисконта и удорожания логистики остается ниже докризисной», — объяснил Петров.

В конце июня сообщалось, что с января по май суммарные объемы поставок российских металлов в Китай увеличились почти в 1,5-2,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го. Например, экспорт алюминия вырос почти на 56 процентов, а меди на 66 процентов. Объемы закупок никеля выросли примерно в 2,5 раза.