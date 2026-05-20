Российский пенсионер забил жену молотком и рассказал об этом дочери

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего российского пенсионера, обвиняемого в расправе над 62-летней женой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина и женщина часто ссорились из-за ряда семейных конфликтов. В ночь на 19 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый взялся за молоток. Несколько ударов по голове и ножевое ранение в область груди его супруги оказались несовместимы с жизнью. После учиненной расправы пожилой мужчина позвонил дочери и рассказал о произошедшем.

Женщина сообщила о произошедшем в доме родителей сотрудникам правоохранительных органов и медикам, которые уже ничем не могли помочь ее матери. На допросе подозреваемый сознался в содеянном.

