20:24, 20 мая 2026

Российский пенсионер забил жену молотком и рассказал об этом дочери

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего российского пенсионера, обвиняемого в расправе над 62-летней женой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина и женщина часто ссорились из-за ряда семейных конфликтов. В ночь на 19 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый взялся за молоток. Несколько ударов по голове и ножевое ранение в область груди его супруги оказались несовместимы с жизнью. После учиненной расправы пожилой мужчина позвонил дочери и рассказал о произошедшем.

Женщина сообщила о произошедшем в доме родителей сотрудникам правоохранительных органов и медикам, которые уже ничем не могли помочь ее матери. На допросе подозреваемый сознался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Республике Удмуртия ревнивый россиянин связал жену скотчем после ссоры и пригрозил ей расправой.

