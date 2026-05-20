21:09, 20 мая 2026Мир

В МИД России обвинили Армению в начале антироссийской кампании

В Армении начинается антироссийская кампания, в ходе которой Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние процессы Еревана. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, его слова приводит РИА Новости.

«В Армении разворачивается совершенно разнузданная антироссийская кампания в информационном пространстве, когда Россию обвиняют в якобы имеющем место вмешательстве во внутренние процессы Армении, предвыборные процессы Армении», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой.

