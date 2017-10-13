Глава Amazon Studios предложил секс дочери Филипа Дика и лишился работы

Компания Amazon отстранила от должности главу продюсерского подразделения Amazon Studios Роя Прайса после обвинений в сексуальных домогательствах. О приставаниях мужчины заявила ​дочь писателя-фантаста Филипа Дика, продюсер Айза Хэкетт, пишет Variety.

Женщина рассказала изданию The Hollywood Reporter, что Прайс неоднократно предлагал ей заняться сексом, в том числе анальным, несмотря на ее протесты. По словам Хэкетт, она сразу дала главе Amazon Studios понять, что не заинтересована в половых связях с ним, отметив, что является лесбиянкой и имеет семью.

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В пресс-службе Amazon также объявили, что студия пересматривает договоры с The Weinstein Company из-за секс-скандала с ее основателем Харви Вайнштейном. Совместный проект компаний — сериал «Человек в высоком замке», продюсером которого выступает Хэкетт. Научно-фантастический триллер снят по мотивам одноименного романа Филипа Дика. Сюжет посвящен альтернативной истории, в которой Японская империя и нацистская Германия победили во Второй мировой войне.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.