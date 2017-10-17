Риз Уизерспун рассказала о сексуальных домогательствах в возрасте 16 лет

Американская актриса Риз Уизерспун заявила о том, что неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств. Ее слова во вторник, 17 октября, передает People.

«Я испытываю невероятное отвращение к режиссеру, который напал на меня, когда мне было 16 лет, и злобу по отношению к агентам и продюсерам, которые заставили меня думать, будто замалчивание было условием моей работы», — рассказала она.

По словам актрисы, это был первый случай домогательств в ее карьере, но далеко не последний.

«Я не так часто говорю об этом», — уточнила Уизерспун.

Актриса не уточнила имя человека, который ее домогался. В 1992 году она была занята в телесериале «Невыносимый выбор: Сохранить ребенка», режиссером которого выступил Энди Теннант.

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