Американская модель превратила свой аккаунт в сборник историй об изнасилованиях

Популярная американская модель Кэмерон Рассел (Cameron Russell) запустила проект #MyJobShouldNotIncludeAbuse (#вмоейработенедолжнобытьдомогательств), в рамках которого начала размещать в своем Instagram-аккаунте истории изнасилований работниц из индустрии моды. Об этом сообщает The Independent.

По словам Рассел, на решение запустить подобный проект повлияла ее близкая подруга, которая поделилась историей своего изнасилования и попросила поддержать ее и сделать то же самое. В итоге американка рассказала о том, что в возрасте 15 лет над ней надругался фотограф, пока ее мачеха находилась в соседней комнате.

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Модель также обратилась к коллегам по цеху, попросив моделей анонимно присылать ей свои истории, которые она пообещала публиковать в Instagram, чтобы «индустрия могла увидеть масштабы данной проблемы». Рассел отметила, что женщинам очень тяжело делиться историями домогательств. «Меня много раз называли феминисткой за рассказы о шлепках, щипках, приглашениях на свидания, телефонных звонках и сообщениях сексуально характера», — пожаловалась она.

За три дня Рассел опубликовала 79 историй об изнасилованиях и надругательствах над другими моделями.

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.