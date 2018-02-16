Кубанского судью уволили после нецензурной брани на процессе

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи арбитражного суда региона Алексея Шевченко, обматерившего во время процесса адвоката. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщила газета «Коммерсантъ».

Решение было принято после рассмотрения представления исполняющего обязанности председателя арбитражного суда Краснодарского края Марины Крыловой о привлечении Шевченко к дисциплинарной ответственности. Провинившийся служитель Фемиды также был лишен второго квалификационного класса.

По данным газеты, Шевченко хотел уйти по собственному желанию, чтобы сохранить пенсию и льготы, поэтому подал соответствующее заявление. Однако квалификационная коллегия приняла во внимание результаты служебной проверки, которая установила, что Шевченко допустил грубейшее нарушение кодекса судейской этики и закона о статусе судей. На этом основании он был уволен по дискредитирующим обстоятельствам без каких-либо выходных пособий.

15 февраля в интернете была опубликована аудиозапись с заседания, которое вел Шевченко, по иску «Электротехнической компании» к «РН-Туапсинский НПЗ». Судья сообщает участникам слушаний, что процесс откладывается до 20 марта. Представитель истца спрашивает, нельзя ли вынести решение по иску уже сегодня, а не в марте, в ответ Шевченко возмутился и нецензурно высказался по этому поводу.

42-летний Шевченко, окончивший Кубанский государственный аграрный университет, работал в коллегии по рассмотрению экономических споров, указывает «Медиазона». На должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края он был назначен в 2011 году. Шевченко также входил в состав квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

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