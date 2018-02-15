Кубанский судья обматерил адвоката и назвал его клиентов «тупорогими кредиторами»

Исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Краснодарского края Марина Крылова распорядилась провести служебную проверку в отношении судьи Алексея Шевченко, обматерившего представителя истца на судебном заседании. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пост адвоката Алексея Аванесяна в Facebook.

Из опубликованного юристом документа следует, что комиссия из трех судей должна доложить до 1 марта результаты проверки, которая была инициирована «в связи с появившейся в социальных сетях аудиозаписи о недостойном поведении».

Запись сделана на заседании по иску «Электротехнической компании» к «РН-Туапсинский НПЗ», который входит в структуру «Роснефти». Ссылка на эту запись опубликована на странице в Facebook краснодарского адвоката Михаила Беньяша.

Судья Шевченко сообщает участникам слушаний, что процесс откладывается до 20 марта. Представитель истца спрашивает, нельзя ли вынести решение по иску уже сегодня, а не в марте, что вызвало возмущение служителя Фемиды, которое он выразил с обильным использованием мата.

Михаил Беньяш / Facebook

«Вы можете жаловаться президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину ***** (пять) даже. Щас ***** (пять) я все бросил и начал рассматривать. ***** (ерундой) занимались, блин, два года или, не знаю, три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить...***** (пять), если ваши тупорогие кредиторы ***** (пять) ну не могут договориться, ну значит ***** (пять) командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер», — отчитывает судья адвоката. При этом, Шевченко сообщает юристу о своем отношении к его клиенту, а заодно напоминает и о дне своего рождения.

«Уважаемый истец, я ж к вам лично хорошо отношусь, поэтому не делайте так, чтобы я лично к вам относился так же, как к вашей "Электротехнической компании". Поэтому можете привет всем передавать там. Все, давайте, 20 марта. Вы еще поездите сюда, теперь все будет, когда мне удобно. Я не уверен, что и 20 марта мне будет удобно. Честно я вам говорю. Там у меня и день рождения вскоре», — сказал судья.

42-летний судья Алексей Шевченко, окончивший Кубанский государственный аграрный университет, работает в коллегии по рассмотрению экономических споров, указывает «Медиазона». На должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края он был назначен в 2011 году.

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